Bambini saharawi ospiti del Rotary Fucecchio-Santa Croce

Anche quest’anno il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. ha organizzato un incontro con i bambini saharawi provenienti dai campi Profughi del deserto tra Algeria e Marocco e che ogni anno vengono ospitati nel nostro territorio. Ieri, alle 18, presso il ristorante Corsini a Fucecchio, il Presidente del Club Marco Sansoni ed alcuni Soci hanno ospitato il gruppo di 10 bambini guidato dai loro Accompagnatori. Sono stati Ospiti del Club anche Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio, Antonella Gorgerino Consigliere Delegato in materia di Gemellaggi/incontro con le Comunità Straniere e Fabrizia Morelli Vice Presidente del Consiglio Comunale. Un pomeriggio all’insegna dell’allegria anche grazie all’animatrice che il Club Rotary ha coinvolto per questo evento. La giornata è terminata con una graditissima pizzata e la consegna di materiale che i Bambini porteranno con loro in ricordo di questo incontro con il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A..

