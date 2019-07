Casting a Pisa, cercasi attori per 'L'Amica Geniale'

Al via i casting per la seconda stagione de “L’Amica Geniale” il 16 e 17 luglio dalle 9 alle 17 a Manifatture Digitali Cinema Pisa (Ex Stallette, via Nicola Pisano n.15). Per le riprese della seconda stagione, dal titolo provvisorio “Storia del nuovo cognome”, la DNArt The Movie cerca alcune comparse. Nello specifico: uomini e donne dai 18 ai 75 anni; minori dai 6 ai 15 anni; ragazze dai 18 ai 25 anni disponibili a tagli capelli corti; camerieri e baristi; band musicali; figurazioni speciali dai 18 ai 60 anni, sia uomini che donne, con precedenti esperienze attoriali.

Per partecipare alla selezione occorre presentarsi ai casting con fotocopia dei documenti di identità e del codice fiscale. Per i minori è richiesta la presenza di almeno un genitore munito di documento. Requisiti richiesti:

- non aver partecipato ai precedenti casting organizzati per la stessa produzione;

- non aver già lavorato per le riprese della prima stagione;

- non avere tatuaggi e piercing, data l’ambientazione storica della narrazione;

- disponibilità per le donne (anche minori) a tagliare i capelli;

- disponibilità per gli uomini (anche minori) a far crescere e/o tagliare i capelli, barba e baffi;

- per le donne taglia massima 48, data l’ambientazione storica e visto che gli abiti d’epoca in possesso della produzione vestono fino a questa taglia;

- per gli uomini taglia massima 50/52, data l’ambientazione storica e visto che gli abiti d’epoca in nostro possesso vestono fino a questa taglia.

Le riprese si svolgeranno da settembre a fine ottobre 2019 e le persone selezionate potranno essere contattate durante tutto il periodo. Se non si risponde ai suddetti requisiti non sarà possibile accedere alla fase fotografica del casting. I selezionati, se scelti per lavorare nella serie tv, saranno regolarmente retribuiti. Il casting è organizzato in collaborazione con la Casa di produzione MOWE.

Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo mail castingpisa@dnartstudio.it.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

