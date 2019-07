Con sei cellulari di dubbia provenienza nello zaino, arrestato

Nella pomeriggio di ieri, mercoledì 10 luglio, un 31enne di origini gambiane è stato arrestato a Firenze. Già noto alle forze dell'ordine, il giovane era già stato messo in manette e sottoposto a obbligo di dimora a Lucca. Quando ha visto i carabinieri in zona Parco delle Cascine, ha cercato di fuggire al controllo ma è stato bloccato. Nel suo zaino, durante la perquisizione, sono stati trovati sei cellulari dal valore di oltre mille euro e di cui il 31enne non sapeva dare giustificazioni. Gli smartphone, di probabile provenienza illecita, sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato, portato a Sollicciano e segnalato per la violazione dell’obbligo di dimora a Lucca.

Tutte le notizie di Firenze