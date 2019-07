Chiese e luoghi sociali, 41mila euro da Quarrata per tre parrocchie

Il Comune di Quarrata ha messo a disposizione 41.000 euro a favore di chiese e altri edifici religiosi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria incassati l’anno precedente. Come previsto dalla legge, infatti, una parte di questi proventi devono essere messi a disposizione di quei soggetti che svolgono attività sociale, culturale e religiosa, che ne fanno richiesta. Quest’anno gli enti beneficiari dei contributi sono risultati essere la Parrocchia di San Germano di Santonuovo, per il consolidamento delle volte della chiesa (12.750 euro), la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Vignole, per la costruzione dei nuovi locali della canonica (20.000 euro), e la Parrocchia di Santa Maria di Colle, per rifacimento degli intonaci esterni (9.000 euro). Tra le richieste, è pervenuta anche quella della Croce Rossa, per l’installazione di un impianto fotovoltaico, la quale però non è risultata ammissibile.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

