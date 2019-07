Conferenza permanente per l'Istruzione, Monica Roso nuova presidente

Gli otto Comuni che fanno parte della Conferenza permanente per l'Istruzione, Fiesole, Vaglia, Signa, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa, hanno eletto i nuovi organi della Conferenza per l'Istruzione della zona Fiorentina Nord Ovest.

Alla riunione svoltasi mercoledì 10 luglio, sono stati nominati Presidente Monica Roso e Vicepresidente Gabriele Scalini, rispettivamente Assessori alla Pubblica Istruzione dei Comuni di Campi Bisenzio e Signa.

Soddisfazione del sindaco Emiliano Fossi: "La nomina di Monica Roso è motivo d'orgoglio per la nostra Amministrazione, che vede un suo rappresentante in un organismo importante e strategico. Sono certo che non farà mancare il suo impegno nel portare avanti e migliorare ancora di più l'ottimo lavoro, fin qui svolto, dalla Conferenza"

"Ringrazio per la fiducia accordatami dai rappresentanti degli altri comuni e dal presidente uscente per le belle parole usate nei miei confronti e per il lavoro svolto in questi anni - dichiara Roso. I nuovi compiti assegnati alla conferenza rappresentano una bella sfida da affrontare, per questo mi auspico che, aldilà dei ruoli, si possa continuare a lavorare insieme come abbiamo fatto in questi anni per dare sempre più possibilità ai nostri istituti scolastici e quindi ai nostri ragazzi".

