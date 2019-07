Dal Sahara a Calcinaia, volontariato e divertimento per 11 bambini nel soggiorno toscano

E’ bastata un’apericena di benvenuto per far breccia nel cuore di tutti i presenti, trovarsi circondati di affetto, giocare in assoluta spensieratezza.

La delegazione composta dagli 11 bambini saharawi è arrivata alla Scuola Materna E.Lenzi di Calcinaia accolta dal Vice Sindaco, Flavio Tani, dal fantastico gruppo di ragazzi e ragazze dell’Associazione Saheb e da rappresentanti di altre associazioni di volontariato.

Nella serata di Lunedì 8 Luglio anche il Sindaco, Cristiano Alderigi, di ritorno da Amilly ha trascorso un’intera serata in compagnia dell’allegra combriccola che si è raccolta attorno a un tavolo per poi lanciarsi in qualche gioco prima del meritato riposo.

Il soggiorno dei bambini continuerà nelle prossime settimane tra visite mediche e momenti decisamente più spassosi e divertenti. In questo lasso di tempo sono previste anche altre iniziative tra cui l’apericena aperto a tutti coloro che desidereranno partecipare fissata per Venerdì 19 Luglio al Bagno Siria a Tirrena.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

