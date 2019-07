Ritrovato il corpo del 63enne disperso nel lago di Bilancino

È stato individuato e recuperato il corpo dell'uomo disperso nel lago di Bilancino. Il cadavere è stato raggiunto oggi, giovedì 11 luglio, dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo hanno portato a riva. Adesso è a disposizione delle autorità competenti.

L'uomo, un 63enne, si era tuffato dal pedalò poco distante dalla spiaggia del Bahia. Il fatto è avvenuto lo scorso 3 luglio e da allora non si avevano più notizie. I soccorsi sono arrivati prontamente e da giorni era in atto la ricerca del corpo.

Serafino Luordo, questo il nome della vittima, si sarebbe tuffato in acqua e dopo pochi istante avrebbe iniziato a annaspare, forse per un malore. Sono intervenuti i bagnini e anche alcune persone che erano con lui sul pedalò, ma non c'è stato niente da fare.

