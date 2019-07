E…state a Cascina, annullata Vinopoli. Musica e sport nel weekend

Gli eventi del fine settimana a E…state a Cascina sono numerosi fra musica rock, teatro e feste paesane e dj

E’ stata annullata la manifestazione Vinopoli dal 12 al 14 luglio.

Il 12 luglio ore 21.30 in Piazza dei Caduti a Cascina va in scena Bianco su bianco della Compagnia L’Anello (associazione di teatro amatoriale parte di FITA), una commedia teatrale brillante che raffigura uno spaccato di vita quotidiana di tre amici, in accesa conversazione al riguardo di un quadro. Siamo nell’appartamento di Sergio in una città metropolitana, non ben definita alla fine degli anni ottanta. Sergio, facoltoso medico appassionato di arte contemporanea, acquista, per una cifra stratosferica, uno strano dipinto del maestro Bertuccioni, di fatto una grossa tela bianca. Nei 70 minuti di spettacolo, la conversazione sul significato dell'arte, si trasformerà in un continuo battibecco in cui emergerà il giudizio che uno ha dell’altro mettendo in discussione l'amicizia fra i tre. In scena Luca Lunedì, Orazio Cioffi, Simone Franchini per la regia di Alessandra Bareschino.

A Musigliano ancora un concerto della Filarmonica G. Puccini nelle serate della Festa paesana L’ansa dell’Arno organizzata da Pro Loco Cascina.

Il 13 luglio è la volta della gara Ciclistica per giovanissimi promossa da ASD Ciclistica Marcianese che parte da Marciana alle 15.30. La sera del 13 luglio dalle 21.30 in Piazza dei Caduti a Cascina si balla con DJ Alberto Rossi e il suo revival Stars Party discomusic 80-90_100%

Il 14 luglio sarà la volta del rock con Semitonika Rock Music in concerto alle ore 22 in Piazza dei Caduti a Cascina.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

