Estate solidale a Calcinaia, apericena per Molunga: continua il sostegno al villaggio congolese

Estate nel segno della solidarietà nel Comune di Calcinaia, anche se in questo caso l’iniziativa benefica va in “trasferta”.

Si terrà infatti fuori dal territorio comunale, precisamente al Bar Laghetto di Pardossi, l’apericena solidale organizzata dall’Associazione Aiuta Molunga e da Trident Sport.

I proventi dell’apericena che ha un costo di soli 10 € per gli adulti, mentre è gratis per tutti i bambini, saranno devoluti al progetto di ricavare un pozzo di acqua potabile per la comunità di Molunga, piccolo villaggio della Repubblica Democratica del Congo e paese natale di Don Edoardo, parroco ben noto ai cittadini di Fornacette.

Da anni ormai l’Associazione Aiuta Molunga e i suoi sostenitori sono impegnati per coronare questo sogno che intende offrire acqua potabile ai bambini e agli abitanti del villaggio.

Per partecipare all’apericena è sufficiente contattare uno di questi numeri ed avere maggiori informazioni a riguardo: Cell. 338 5429822 (Bruno) – 347 8574704 (Giovanna) – 338 3002898 (Marco) – 340 9512567 (Angela)

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

