Festa della Musica di Chianciano Terme, presentata la 20esima edizione

Giunge alla 20^ edizione la Festa della Musica di Chianciano Terme, un festival ormai storico per la cittadina termale, caratterizzato da concerti a ingresso gratuito, stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici toscani e cinque giorni di divertimento all'interno del Parco Fucoli. Quest'anno la festa si terrà da mercoledì 24 a domenica 28 luglio, nel consolidato contesto che vede il Palamontepaschi come il palco adatto per l’esibizione dei gruppi in cartellone. L'edizione è stata presentata nella sala Barile del Consiglio Regionale della Toscana nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio.

Il programma completo del festival. Mercoledì 24 luglio, come ormai d'abitudine, si comincia con gli artisti a chilometro zero, per valorizzare le esperienze musicali locali. Aprono le danze i Fred-A-Sterro, un power trio composto da voce, basso e batteria; si prosegue poi con Splash, rapper della crew Toscana Sud, per chiudere con i Known Physics, band di genere crossover alternativo proveniente da Castiglione del Lago.

Giovedì 25 luglio l'headliner sarà Luchè, pseudonimo del rapper napoletano Luca Imprudente: ha iniziato la carriera come rapper e producer del duo napoletano CoSang, e lo scorso anno è uscito l’album della consacrazione “Potere”, certificato dal disco d’oro della FIMI.; prima di lui sul palco JM, cantautore umbro che presenta il primo album dal titolo “Uno”, mentre a chiudere la serata saranno gli Angry Roosters, un duo che unisce suoni psichedelici vibranti a percussioni tribali

Venerdì 26 luglio sarà la volta degli Osaka Flu, band di genere alternative/punk/garage originaria di Arezzo, per una serata che si promette scoppiettante, chiusa dal dj set di Dave En Nutarelli & Paul Menzies Mazzuoli che promette di far ballare tutto il Palamontepaschi. Piatto forte della serata, le sonorità dei francesi Deluxe, nati musicalmente a Aix-en-Provence, il quintetto ha saputo creare un groove che li ha portati all’apice del successo in Francia. Il loro stile è un misto di swing, hip hop, jazz e funk che promette di far divertire tutti.

Sabato 27 luglio riflettori accesi sui Sud Sound System, il gruppo salentino che da oltre vent'anni esporta raggaemuffin e dancehall uniti a ballate di pizzica e tarantella. Prima di scatenarsi al ritmo delle atmosfere salentine, verremo introdotti dalle sonorità stoner rock della band folignate Il Gigante; a chiudere le danze DJ Delta, uno dei più famosi deejay dello stivale per il genere hip hop, trap e dancehall.

Domenica 28 luglio la serata finale sarà affidata al Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club: nati nel 1996 per riportare in auge la musica popolare pre-rivoluzione di Cuba, prendevano il nome dallo storico locale per concerti dal vivo all’Avana. Gli eredi del gruppo sono pronti a farvi danzare sulle note esotiche dei bar isolani e farvi assaporare l’atmosfera focosa di Cuba. Assieme a loro, il gradito ritorno dei SuRealistas, la band italo-argentina che ha già fatto ballare Chianciano Terme nella giornata di Pasqua attraverso i loro ritmi latino-americani.

I primi venti anni del festival. La Festa della Musica celebra quest’anno la ventesima edizione: è interamente organizzata dall’associazione culturale Comitato Chiancianese E20 e ha sempre puntato sull’elevata qualità dell’offerta musicale, rigorosamente a ingresso gratuito. Lo scorso anno il festival ha coinvolto oltre 200 volontari, ha fatto esibire circa 100 artisti e ha fatto registrare 13mila presenze complessive in 5 giorni di manifestazione. Numeri che certificano il buon lavoro svolto nel corso degli anni, e che il comitato E20 punta a migliorare con l’edizione 2019.

La Festa della Musica nasce nel 2000 grazie all'istituto musicale Bonaventura Somma di Chianciano Terme, per poi passare sotto la gestione dell'associazione SiFaLamusica, per valorizzare le numerose band emergenti del panorama nazionale. Dal 2007 il Collettivo Fabrica prende in mano le redini dell'evento, allargandone notevolmente gli orizzonti e trasferendo nel 2012 la location nella cornice del Parco Fucoli. L'associazione culturale Comitato Chiancianese E20 cura l'organizzazione dal 2015; attualmente conta all'attivo più di 200 volontari che ogni anni, per tutte le sere della festa, mettono a disposizione le proprie competenze e la propria passione per la buona riuscita della manifestazione. Nata su iniziativa di un gruppo di giovani chiancianesi, lo scopo è sempre stato quello di creare aggregazione a livello sociale per divulgare cultura musicale accessibile a tutti e fruibile gratuitamente; nel corso degli anni l'associazione ha favorito la socializzazione e l'integrazione delle varie realtà giovanili, promuovendo la libera espressione creativa e la diffusione degli importanti valori di solidarietà, volontariato e cooperazione.

Tra i valori dell'associazione, sempre presenti all'interno della Festa della Musica, c'è l'attenzione per i prodotti locali a km0, per favorire la sostenibilità ambientale. La forte vocazione ecologista è stata realizzata in collaborazione con il circolo di Legambiente, curando la raccolta differenziata e distribuendo gratuitamente acqua potabile attraverso un potabilizzatore, contribuendo al risparmio di bottigliette di plastica e migliorando notevolmente l'impatto ambientale della manifestazione.

“Sono fiero e orgoglioso di essere il Presidente di un’associazione culturale che conta all’attivo più di 200 volontari, associazione che ho visto nascere e crescere in maniera esponenziale in pochi anni, frutto del duro lavoro di tutti. – dichiara il presidente Giacomo Benicchi – Siamo giunti alla ventesima edizione della festa, un traguardo inimmaginabile solamente dieci anni fa. Organizzare un festival a ingresso gratuito con un cartellone di artisti internazionali in Italia oggi non è per niente facile. Ma la forza di andare avanti è prevalsa su tutto e tutti, integrando tanti nuovi giovani e non all’interno del festival.”

Fonte: Ufficio Stampa

