A Firenze il furgoncino del Cinema Tascabile coi film di Carlo Monni

Dal 15 luglio all’8 agosto torna nelle sere dell’Estate Fiorentina il furgoncino del Cinema Tascabile, con l’associazione M.Arte e Spazio Alfieri, per il terzo anno consecutivo il Cinema arriva nelle periferie.

I quattro quartieri periferici Q2, Q3, Q4 e Q5 ospiteranno nelle loro piazze e giardini delle vere e proprie arene estive, attraverso un “cinema portatile” (giardino villa Arrivabene – Q2, giardino centro sociale Sorgane – Q3, Piazza Crezia - Q4, Piazza Coop Le Piagge - Q5) e chi vorrà, potrà portarsi la propria sedia preferita da casa, arriva il cinema di quartiere, se i residenti non vanno al cinema è il cinema ad andare da loro e ad ingresso libero.

Tommaso Sacchi, assessore Cultura, Moda e Design, così saluta la terza edizione di Cinema Tascabile - “Estate Fiorentina, il più grande ed esteso festival multidisciplinare del Paese, ha spalle robuste costruite in anni di ascolto delle esigenze e richieste pervenute dai quartieri di tutta la città. Centrale è sempre stata la grande attenzione prestata alle periferie, portando eventi anche in piazze e aree meno centrali, grazie alle tante associazioni culturali che credono nella rassegna estiva e realizzano ogni anno progetti di alta qualità. Uno di questi è sicuramente il Cinema Tascabile”-.

16 proiezioni: 4 per ogni quartiere, in uno straordinario omaggio a Carlo Monni e Gli Amici Suoi, nel programma curato dal critico Claudio Carabba.

CARLO MONNI E GLI AMICI SUOI

Il primo pensiero è stato per Carlo Monni, detto dagli amici di gioventù il Monna, un attore estroso e a volte furente, che con la vita, il cinema e il teatro avrebbe ancora giocato. Ma una brutta malattia lo ha consumato nel maggio del 2013, quando non aveva ancora compiuto il suo settantesimo compleanno. Monni era legatissimo a Firenze e a Campi Bisenzio (o come lui amava dire Champ du Bisenz), la cittadina toscana dove era nato e che infatti ora gli ha dedicato una statua e il maggior teatro del luogo accoppiando il suo nome a quello di Padre Dante. Di Carlo proporremo alcuni film capitali, come il duro e fulminanteBerlinguer ti voglio bene, in cui recitava con il primo amico del cuore Roberto Benigni, diretto da Giuseppe Bertolucci, l’artista che aveva inventato il personaggio di Cioni Mario, l’alter ego di Robertaccio. Abbiamo scelto altri film con Monni: il buffo e straziante Ritorno a casa Gori e Non ci resta che piangere in cui era il focoso Vitellozzo accanto all’irripetibile coppia

Benigni-Troisi. Avremmo potuto completare il programma con la ricca filmografia completa di Carlo, ma abbiamo deciso che era più giusto allargare la rassegna itinerante nei quartieri fiorentini, con l’ondata degli amici suoi che crebbe veloce e impetuosa fra la fine degli anni settanta e gli anni ottanta. Rivedremo così i primi film arrabbiati di Francesco Nuti, le novelle filosofico-politiche di Alessandro Benvenuti, gli esperimenti bizzarri di Ceccherini, la cavalcata storica di Paolo Hendel in Domani accadrà, il Marco Messeri in insolita versione drammatica di Notte italiana, opera prima di Carlo Mazzacurati. Tutti insieme i “toscanelli” formarono una sorta di aspro “stilnovo”, poeticamente non insignificante. Resta come padre spirituale il burbero-benefico Mario Monicelli che con Amici miei e più tardi con Speriamo che sia femmina,aprì la strada alla commedia fiorentin-toscana , sino allora maltrattata al botteghino. Ma francamente, chi se ne frega, avrebbe forse gridato il Monni in uno dei suoi mitici scatti ribelli.

Lunedì Sorgane, Q3

Giardino centro sociale Sorgane

15 luglio Tu mi turbi

22 luglio Compagni di scuola

29 luglio Domani accadrà

5 Agosto Casablanca, Casablanca

Martedì Le Piagge, Q5

Centro Commerciale Coop

16 luglio Berlinguer ti voglio bene

23 luglio Zitti e mosca

30 luglio Lucignolo

6 agosto Son contento

Mercoledì P.zza Crezia, Q4

17 luglio Ritorno a casa Gori

24 luglio Belle al bar

31 luglio Chiedo asilo

7 agosto Speriamo che sia femmina

Giovedì Villa Arrivabene Q2

Giardino villa Arrivabene

18 luglio Non ci resta che piangere

25 luglio Albergo Roma

1 agosto Cari fottutissimi amici

8 agosto Notte italiana

