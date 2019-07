Florence Cello Ensamble in concerto agli Agostiniani con l'empolese Damiano Tognetti

Un versatile gruppo costituito da giovani violoncellisti renderà magica la serata di lunedì 15 Luglio 2019, alle 21.30, al Chiostro degli Agostiniani: i Florence Cello Ensemble saranno in concerto, diretti dal Maestro Lucio Labella Danzi, docente del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, con la partecipazione del violinista empolese, Damiano Tognetti. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa, a cura del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, vedrà il professore Danzi vestire i panni del Maestro concertatore e solista, il quale ha coinvolto violoncellisti attivi in orchestra e nel campo della didattica strumentale, il cui talento ha dato vita ad una delle realtà toscane più apprezzate nel suo genere.

L’ATTIVITA’ MUSICALE - Sin dagli esordi della sua attività, l’ensemble tiene numerosi concerti, affascinando e coinvolgendo il pubblico con la sua verve interpretativa, la vivacità dei suoni e il virtuosismo strumentale. È ospite di diverse stagioni concertistiche tra cui Gli Amici della Musica di La Spezia, Toscana Classica, Francigena International Festival Arts, Effetto Venezia, Primavera di Baggio, Onyx Jazz Club, Maggy Art, Agimus Firenze, Teatro di Collesalvetti, Teatro di San Casciano, Concerti a Palazzo Davanzati per il Maggio Musicale Fiorentino, Strings City. Sono attive collaborazioni con importanti artisti del panorama musicale italiano come D. Cabassi, M. Pierobon e le prime parti del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Orchestra della Toscana. Dopo i successi conseguiti nei concerti di Milano, Piacenza, Firenze, Lucca, Isola d’Elba, Pisa, Livorno, Forlì, Arezzo, l’ensemble è stato in tournée in Puglia e Basilicata. Nel 2017 il complesso vince il concorso “Premio Crescendo” e il Concorso della Versilia. Recensito sulla rivista «Suonare News», esegue brani di compositori contemporanei come S. Rapezzi e I. Battiston.

PROGRAMMA

Vivaldi - Concerto per due violoncelli in sol min.

Dvořák - Humoresque per violino e violoncello

Brahms -Danza Ungherese nr. 6 per violino e violoncello

Rossini - Figaro

Paganini - Moto Perpetuo

Paganini - Variazioni sul Mose

Saint-Saëns - Allegro appassionato

Saint-Saëns - Il Cigno

Gershwin - Summertime

Bizet - Carmen fantasy

I FLORENCE CELLO ENSEMBLE

Giacomo Petrucci, Andrea Volcan, Amelia Sharp, Corinna Belli, Teresa Mondati, Tyler Stewart, Emma Biglioli, Gioia Bertuccini, Francesca Ferri, Cecilia Chironi, Antonia Braendle violoncelli

Lucio Labella Danzi direttore e solista

Con la partecipazione di Damiano Tognetti violino

Musiche di Dvořák, Rossini, Brahms, Saint-Saëns, Paganini, Piazzolla,Bizet, Mozart.

IL MAESTRO LUCIO LABELLA DANZI - Nasce ad Altamura nel 1966, si diploma brillantemente in violoncello e prosegue gli studi con Ravenna, Baldovino, Perenyi, Gahl, Klein, Bjlsma e Rossi. Consegue con votazione “eccellente” il diploma di musica da camera con pianoforte all’Accademia musicale di Firenze. Vince diversi concorsi e audizioni: ha fatto parte dell’Orchestra del teatro Petruzzelli di Bari e per due anni dell’Orchestra giovanile Italiana; dal 1989 al 1996 è stato membro stabile dell’Orchestra sinfonica dell’Emilia Romagna “Toscanini” di Parma. Dal 1997 al 2008, è stato componente stabile dell’Orchestra del MaggioMusicale Fiorentino con la quale ha svolto attività concertistica e tournée in tutto il mondo. Collabora con l’Orchestra Haydn di Bolzano e tiene corsi di musica da camera e di violoncello per la Mahler chamber orchestra a Bolzano.

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

