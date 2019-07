Furti in casa di anziani, arrestate tre persone tra Firenze e Pistoia

Un uomo di 62 anni e due donne di 60 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Firenze Oltrarno e di Pistoia per furto in abitazione aggravato dal metodo fraudolento e per truffa aggravata ai danni di anziani. Sono stati contestati quattro episodi verificatisi tra giugno e novembre 2018. Il modus operandi utilizzato era sempre lo stesso: la donna più giovane si introduceva mediante un pretesto, con il consenso dell’anziana vittima, in casa e, una volta all’interno, rubava o si faceva consegnare, inducendo la parte offesa in errore, gioielli o altri oggetti preziosi, allontanandosi poco dopo. Nel contempo, l’altra donna faceva da palo mentre l’uomo, l’unico con la patente di guida, attendeva in auto, assicurando una rapida fuga. Le due donne sono state trasferite nel carcere di Firenze Sollicciano, mentre l’uomo in quello di Pistoia. L'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Firenze Gianluca Mancuso su richiesta del sostituto procuratore Gianni Tei.

