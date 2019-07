Grande successo per 'I Mercoledì nel Borgo'

Arrivati al terzo dei sei eventi della kermesse “I Mercoledì nel Borgo”, organizzati dal Comitato Centro Commerciale Naturale “Nel Borgo” di Borgo San Lorenzo, possiamo affermare che si è registrato un successo strepitoso.

“Siamo molto soddisfatti per la realizzazione dell’iniziativa. – afferma Gina Pierini Presidente del Comitato - Abbiamo ereditato I Mercoledì nel Borgo dal consiglio direttivo che ci ha preceduto; quest’anno sono aumentati gli appuntamenti, con ben sei date totali. Negli ultimi anni si era registrato un crescendo di interesse da parte dei frequentatori del centro storico borghigiano; e quest’anno abbiamo registrato risultati strepitosi in termini di presenze, per ‘Cenando sotto le stelle’ siamo andati addirittura in overbooking”.

“Con i prossimi eventi cercheremo di continuare a sorprendere il pubblico. Mercoledì 17 luglio inonderemo il centro storico di ‘bellezza’, con pittura, scultura, musica ed arte in tutte le sue sfumature; il tutto dedicato all’universo femminile, il titolo della serata sarà ‘Donna, meravigliosa creatura’. – prosegue Pierini –Mercoledì 24 luglio si svolgerà l’ormai collaudata “Festa di paese” che ogni anno riscuote molto gradimento!”

“Infine, mercoledì 31 luglio, in collaborazione con la Proloco di Borgo San Lorenzo, si terrà ‘Aspettando San Lorenzo’, una serata volta a celebrare le tradizioni, ed il senso di appartenenza dei borghigiani alla propria città ed in particolare ai propri rioni. – continua Pierini - Per le vie del centro storico sfileranno cortei, a piedi e a cavallo, in costume d’epoca; l’arrivo in piazza Cavour dove, alla presenza delle autorità locali, avrà luogo la cerimonia di riconsegna del palio.”

“Siamo molto soddisfatti per la riuscita degli eventi svolti fin ad ora, siamo riusciti a mettere in campo un programma ben organizzato;e abbiamo riscosso un forte successo di pubblico. – conclude Pierini - Ci teniamo a ringraziare Confesercenti per la collaborazione alla realizzazione delle iniziative; e ringraziamo l’Amministrazione Comunale in particolare il Sindaco Paolo Omoboni, che non ha mai fatto mancare sostegno e apprezzamento”.

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Borgo San Lorenzo