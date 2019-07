Gsk, Cenni e Padoan chiedono incontro con vertici aziendali e sindacati

“Le notizie uscite in questi giorni e gli allarmi lanciati dalle sigle sindacali sulla riduzione del numero dei lavoratori ci preoccupano. GSK continua a rappresentare un’assoluta eccellenza nel nostro territorio, anche per il valore delle grandi professionalità che esprime. Riteniamo importante garantire la migliore qualità del lavoro possibile, comprese le potenzialità di crescita e il futuro occupazionale. Chiederemo un incontro ai sindacati e ai vertici aziendali il prima possibile, per capire le prospettive occupazionali, nel rispetto dell’autonoma contrattazione tra le parti, dei siti senesi”. Questo il messaggio dei parlamentari del Pd Susanna Cenni e Pier Carlo Padoan, dopo la denuncia di Filctem CGIL di Siena sulla situazione dei lavoratori GSK di Siena.

Fonte: Ufficio Stampa

