Cade a terra dal ciclomotore, 53enne in codice rosso

Ha perso il controllo del ciclomotore sbattendo sul guard rail e finendo a terra. L'incidente è avvenuto oggi alle 13.30 in via Lanzi a Firenze. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale del Reparto Infortunistica Stradale. Il conducente, un uomo di 53 anni residente a Firenze, stava procedendo verso Sesto Fiorentino quando a metà di via Luzi, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo curvando a destra sbattendo violentemente contro il guard rail. Il 53enne è stato portato in ospedale in codice rosso. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

