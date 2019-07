Ingorgo sonoro, 105 veicoli controllati da polizia municipale e Carabinieri

Centocinque veicoli sono stati controllati dalla Polizia municipale Unione Mugello e dai Carabinieri in occasione dell'evento musicale “Ingorgo sonoro” che si è tenuto lo scorso weekend a San Piero a Sieve, nel comune di Scarperia e San Piero. Dalle 5 pattuglie della Polizia municipale e quelle dei Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo e delle stazioni locali, mobilitate dalle 18 fino alle 4 di notte, sono stati condotti servizi di sicurezza stradale sulla viabilità urbana ed extraurbana ed in particolare di contrasto all'abuso di alcol con etilometro. Complessivamente, sono state elevate 87 sanzioni, di cui 82 per soste selvagge, 3 per mancanza di documenti e omessa revisione, 2 per guida in stato di ebbrezza.

Durante i controlli la Polizia municipale Unione Mugello ha impiegato i nuovi etilometri in dotazione, acquistati di recente.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

