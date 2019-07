Lavori di Publiacqua a Firenze, ecco dove

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che dalle ore 9.00 di mercoledì 17 luglio saranno eseguiti importanti lavori sull’acquedotto di via Montebello che necessiteranno della chiusura della tubazione DN 600 (diametro di 60 centimetri). Per questo motivo sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nella stessa via Montebello, in via Melegnano, via Magenta, via Garibaldi, via Palestro, via Solferino. Abbassamenti di pressione potranno registrarsi anche nelle vie limitrofe e lievi abbassamenti di pressione potranno registrarsi nel centro cittadino.

Inoltre si aggiornano i cittadini del Comune di Firenze sui cantieri che si aprono oggi sulla rete idrica di Firenze che potrebbero avere effetti sul traffico locale:

- via di San Michele a Monteripaldi (altezza civico 7), riparazione rete con restringimento carreggiata con semaforo fino al 12 luglio;

- via Bartolini (altezza civico 8), rifacimento allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata strada fino al 12 luglio;

- Lungarno Vespucci (altezza civico 58), rifacimento allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata strada fino al 12 luglio;

- via Pisana (altezza civico 738), riparazione rete con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 12 luglio;

- via Bellini (altezza civico 12), rifacimento allaccio fognario con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 13 luglio.

Fonte: Publiacqua - ufficio stampa

