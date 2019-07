Moto senza assicurazione sequestrate a Firenze

Due veicoli sequestrati dalla Polizia Municipale perché scoperti senza assicurazione e in circolazione nonostante fossero sotto sequestro. È successo nei giorni scorsi nel corso di normali controlli sui veicoli effettuati dagli agenti del distaccamento Fortezza in viale Belfiore e in viale Fratelli Rosselli. Nel primo caso si trattava di un motociclo che, dai controlli, è risultato privo di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro dai Carabinieri a giugno, sempre per la mancanza dell’assicurazione. Il secondo caso ha riguardato un ciclomotore: anche in questo caso recidivo per la mancanza di assicurazione e per circolazione nonostante il sequestro di maggio da parte della Polizia di Stato. Le sanzioni per queste violazioni sono rispettivamente 868 euro con taglio di cinque punti sulla patente e sequestro a carico dei conducenti e 1.988 euro a carico dei proprietari dei mezzi. Ma i guai per gli scooteristi non sono finiti: il primo è risultato privo di patente perché mai conseguita (sanzione da 5.110 euro e fermo per tre mesi del motociclo), il secondo ha mostrato agli agenti una patente straniera valida ma essendo residente in Italia da più di un anno per lui è scattato un verbale da 158 euro (con ritiro della licenza di guida).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

