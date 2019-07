Muore 18enne americano a Forte dei Marmi: ipotesi cause naturali

La rianimazione purtroppo non è servita per un 18enne statunitense, morto durante una vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi in seguito di un arresto cardiaco. Il nucleo familiare era in una casa in zona Roma Imperiale quando il giovane ha accusato un malore. I soccorsi inviati dal 118 non hanno potuto fare molto. Pare che il giovane fosse in un periodo di stanchezza che, pensavano i genitori, fosse causato dal caldo. La polizia di Forte sta indagando ma l'ipotesi che va per la maggiore riguarda cause naturali.

