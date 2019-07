Notti dell'Archeologia a Artimino, il programma al museo

Ancora una settimana di appuntamenti con la rassegna “Le Notti dell’Archeologia” ad Artimino. Iniziative per grandi e piccoli alla scoperta dell’affascinante e misterioso popolo Etrusco. Sabato 13 luglio (ore 21.15) al Museo archeologico per i bambini è in programma una divertente attività alla scoperta di indizi nascosti fra le teche e i reperti Etruschi che consentiranno loro di risolvere un mistero. L’indagine investigativa li porterà a lume di torcia e in compagnia di una guida fra storie e racconti suggestivi. Età consigliata dai 4 ai 10 anni, costo 5 euro, prenotazione a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it entro le 13 del 12 luglio.

Mercoledì 17 luglio l’azione si svolge nell’area archeologica di Pietramarina che con un’apertura straordinaria accoglie i partecipanti a partire dalle 18.30 con Pietramarina sotto le stelle. La serata inizia con la visita guidata a quest’area fortificata e di culto a cura di Maria Chiara Bettini, direttrice del Museo archeologico di Artimino. Alle 20 aperitivo con fettunta e vino etrusco a cura del Gruppo Archeologico Carmignanese, mentre alle 21 concerto fra i lecci secolari. Ingresso libero.

È indicato munirsi di torce, scarpe comode, giacca a vento e cena al sacco, per informazioni 055 8750250.

Sabato 20 luglio si ripete l’approfondimento sulle conoscenze astronomiche e la simbologia etrusca legata alla volta celeste che si completa con l’osservazione del cielo nel parco mediceo della Tenuta di Artimino. L’iniziativa è però già sold out.

Il museo Archeologico di Artimino è aperto (mercoledì escluso) tutte le mattine dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica anche il pomeriggio dalle 15 alle 18.

