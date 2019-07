Notti d'estate a Palaia: lirica nelle campagne di Colleoli e Pinocchiando a Forcoli

Un'estate, quella nei borghi del comune di Palaia, ricca di manifestazioni grazie alla Rassegna “Notti d'Estate” che proseguirà fino a settembre. Venerdì 12 luglio a Colleoli appuntamento con la “Lirica sotto le Stelle” organizzata dal Borgo di Colleoli Resort e dall'Associazione culturale La Brezza, il cui presidente, Gianfranco Lazzereschi, presenterà le opere più importanti di Verdi, Puccini e Mascagni. “I cantanti - dichiara Lazzereschi - eseguiranno romanze e duetti tratti dalle opere più famose, come la Traviata, Madama Butterfly, Rigoletto, Tosca e Tabarro. Si tratta – continua il presentatore e promotore della serata – di un evento culturale che si contraddistingue dagli altri, non solo per uno scenario straordinario come quello di Colleoli, ma anche per la volontà di spiegare e coinvolgere gli spettatori in tutte le sfaccettature storiche e culturali che la lirica possiede”. Il cast sarà composto da Cristina Martufi e Roberta Ceccotti (Soprani), Samuele Simoncini e Maurizio Marchini (Tenori) e dal baritono Pedro Carrillo, accompagnati al pianoforte dal Maestro Massimiliano Piccioli. Lo spettacolo inizierà alle 21:30, con ingresso gratuito.

Domenica 14 luglio a Forcoli invece è di scena il divertimento e l'allegria allo stato puro con la notte bianca dedicata al burattino più famoso del mondo, Pinocchio. “Pinocchiando”, questo è il nome dell'evento, darà seguito alle Notti Vintage a tema degli ultimi anni, con musica, spettacoli, bancarelle, allestimenti e scenografie e il buon cibo. “Vi aspettiamo numerosi con atmosfere incantate, incontri inaspettati, musica e giochi di fuoco, accompagnati dai sapori della nostra cucina locale” dichiara Roberto Fiore, Presidente della Nuova Primavera - "Una serata all'insegna del divertimento in tutto il paese, grazie in particolare ai commercianti e alle associazioni che da settimane stanno lavorando per la riuscita della festa" spiega l' organizzatore.

Fonte: Comune di Palaia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Palaia