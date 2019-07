L'azienda: "Panificio Toscano è in regola, lo dicono i sindacati"

Nei giorni scorsi le segreterie nazionali di Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto con l’azienda un accordo in cui si da atto al Panificio Toscano di essere pienamente in regola per quanto riguarda l’applicazione del contratto di lavoro. Nello specifico i sindacati, dopo aver visitato entrambi gli stabilimenti, hanno concordato che "la definizione del settore produttivo dell’azienda debba essere rimandata al momento in cui sarà rinnovato il contratto nazionale di lavoro”.

È quello che avevamo già detto e che ora trova conferma anche nelle parole dei vertici nazionali di Cgil e Uil.

Nel contempo i sindacati danno atto al Panificio Toscano di aver intrapreso e concluso il percorso di adeguamento dei livelli e delle mansioni che ha portato a 37 passaggi di livello, in misura superiore ai 30 previsti.

Con i sindacati abbiamo infine concordato di avviare dal mese di settembre un percorso di contrattazione di II livello volto a migliorare le condizioni economiche e normative dei lavoratori.

È la conferma che in un clima di confronto e collaborazione tra azienda e rappresentanze sindacali si possono trovare i corretti strumenti per ottenere i risultati attesi. Ci auguriamo che questa possa essere per tutti la strada da perseguire evitando, come invece ancora succede, forme di protesta che hanno il solo scopo di danneggiare l’azienda, anche diffondendo informazioni false e nocive per l’interesse dell’azienda e dei lavoratori stessi.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Prato