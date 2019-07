Ponte di Marcignana, avanti coi lavori: fissata la data per la riapertura

Continuano anche con una macchina perforatrice e con l'installazione di micropali i lavori di ristrutturazione del Ponte di Marcignana, sulla Sp 11, tra Empoli e Cerreto Guidi, affidati dalla Città metropolitana di Firenze ad Avr. È stato aperto il cantiere sulla spalla della struttura che presenta alcune criticità da sanare per le quali è stato chiuso il ponte tra le frazioni di Bassa e Marcignana.

La Città metropolitana ha stanziato oltre un milione di euro per finanziare questi interventi. Il quadro complessivo di azione è finalizzato a neutralizzare sensibili cedimenti alle travi in cemento armato con funzione di tiranti. In accordo col Genio civile, si punta al consolidamento della spalla e ad ulteriori adeguamenti alla struttura, al fine di rendere il ponte idoneo al transito veicolare. Si punta a riaprire il ponte entro l’inizio del prossimo anno scolastico, ma per prudenza e per consentire collaudi e verifiche in sicurezza, il tempo degli incarichi è stato prolungato a tutto il 2019.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

