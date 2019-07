Pullman entra in centro in zona vietata, multato

Ha accompagnato una comitiva in un albergo in centro storico utilizzando un percorso non consentito. Ma è stato notato dalla Polizia Municipale che l'ha multato. È successo oggi intorno alle.15.30. Una pattuglia della Zona Centrale ha visto un bus con targa straniera in via Calimala mentre stava cercando con difficoltà a uscire dal centro storico. Gli agenti hanno effettuato un controllo scoprendo che, sulla base dell'ordinanza "antitorpedone", il bus non avrebbe potuto arrivare all'albergo. Per l'autista è scattato un verbale da 400 euro che ha saldato immediatamente per evitare il sequestro del mezzo. Il pullman è stato poi scortato fuori dal centro dalla Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa