Raccolta differenziata, Lamporecchio miglior comune per Rifiuti Free

A Lamporecchio viene nuovamente conferito il riconoscimento quale “Miglior Comune Rifiuti Free”. Grazie al 90,5% di Raccolta Differenziata e con solo 31,7 Kg di rifiuti indifferenziati pro capite prodotti in un anno, siamo il primo miglior Comune della Toscana e fra i primi 20 in Italia. Considerando quello che succede intorno a noi e che abbiamo il costo medio fra i più bassi della Provincia di Pistoia, con la tariffa mai aumentata oramai dal 2013, questo è sicuramente un dato molto significativo. Con queste certezze e molto entusiasmo, lo scorso 27 giugno, il Vice Sindaco Daniele Tronci ha ritirato a Roma il riconoscimento per questo importante risultato. Ma questo premio non è da attribuirsi solo all’Amministrazione Comunale ma bensì a tutta la comunità di Lamporecchio che ancora una volta ha dimostrato un’elevata sensibilità e rispetto nei confronti dell’ambiente. Ed è per questo che non posso accettare, da cittadino prima ancora che da Sindaco, come da talune forze politiche si tenti di assimilare, forse per giustificare un fallimento, il nostro Comune ad altri che versano in condizioni drammatiche, con cumuli di sporcizia per le strade e topi ovunque. Questo è anche un riconoscimento che premia l’aver organizzato svariate giornate ecologiche per recuperare rifiuti abbandonati nelle scarpate, l’aver sanzionato e denunciato i trasgressori, l’aver controllato le utenze, l’aver attivato strumenti per la immediata segnalazione degli abbandoni con immediata verifica e smaltimento dei rifiuti segnalati. È da questi risultati che dobbiamo continuare ad operare con sempre maggior impegno e maggiore intensità perché la correttezza ed il rispetto dei cittadini di Lamporecchio, certificati da questo premio, non devono essere sporcati da tre incivili menefreghisti che gettano i propri rifiuti sul territorio.

Alessio Torrigiani, sindaco di Lamporecchio

