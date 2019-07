Rapinato di un Rolex da 23mila euro: catturati i membri della banda

All’alba del 9 luglio scorso, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a Napoli ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del Tribunale di Firenze nei confronti di un 34enne di origini napoletane.

Si tratta di una terza persona sottoposta a indagini a seguito di una rapina avvenuta a Firenze il 3 ottobre 2018, quando, alle ore 11.45 circa, un ultrasettantenne, appena sceso dalla propria autovettura in via Saba, è stato avvicinato da uno scooter dal quale scendeva un uomo con casco ancora addosso che gli ha intimato di consegnargli il Rolex del valore di circa 23.000 euro che aveva al polso.

La vittima aveva tentato di resistere, ma il rapinatore gli ha strappato il Rolex, procurandogli profonde ferite al polso. Ottenuto il bottino, il rapinatore risalì a bordo dello scooter, guidato da un complice, per sfuggire nel traffico.

Gli uomini della Squadra Mobile di Firenze – Sezione Criminalità Diffusa avevano subito iniziato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Un’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina avevano permesso di verificare che la vittima era stata agganciata lungo la strada pochi minuti prima del fatto e seguita in scooter fino al luogo della rapina. Non solo: dopo aver appreso l’orologio, i rapinatori si erano diretti in Piazza Indipendenza, dove ad attenderli vi era un complice alla guida di un furgone all’interno del quale i due si erano cambiati gli abiti.

Risaliti al proprietario del furgone ed alla sua presenza in città presso una struttura ricettiva, è stato possibile acquisire le telecamere di sorveglianza dell’hotel che hanno messo in luce la presenza a Firenze dell’intero terzetto dal giorno prima della rapina. La minuziosa attività di analisi dei sistemi di videosorveglianza ha consentito di individuare, di primo acchito, l’autista del furgone ed uno dei due rapinatori di via Saba.

Questi ultimi, rispettivamente un 38enne ed un 46enne entrambi di origini napoletane, il decorso 4 aprile, grazie ai gravi indizi raccolti dalla Sezione Criminalità Diffusa, sono stati sottoposti a Napoli dalla Squadra Mobile di Firenze ad ordinanza di applicazione di misure cautelari, ancora in atto per entrambi, disposte dal GIP del Tribunale di Firenze, quali, all’autista del furgone, degli arresti domiciliari e, all’altro, della custodia cautelare in carcere.

Successiva attività info investigativa, ha condotto la Squadra Mobile di Firenze, nell’arco di brevissimo tempo, all’individuazione anche del terzo uomo.

Gli spunti investigativi sono stati corroborati dalle risultanze di una perquisizione domiciliare avvenuta a Napoli nel mese di marzo scorso che ha consentito di ricavare ulteriori indizi, quali abiti corrispondenti a quelli che indossava l’autore materiale dalla rapina.

Tali risultanze, insieme ai video sopra citati e di altri dati investigativi che attesterebbero la presenza di quest’ultimo presso l’hotel a Firenze, hanno consentito di pervenire anche in questo caso all’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del terzo, cui è stata data esecuzione il 9 luglio scorso dalla Squadra Mobile di Firenze con l’ausilio della Squadra Mobile di Napoli.

Fonte: Questura di Firenze

