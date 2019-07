Roberta Ragusa, il difensore di Logli: "Ora la famiglia sostenga Sara "

L'avvocato Cavani, dopo la sentenza definitiva per Antonio Logli, ha invitato la famiglia a dare sostegno a Sara Calzolaio, prima amante di Logli e poi sua compagna. Logli è stato condannato ieri anche in Cassazione a 20 anni per l'omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa,

"I figli di Logli - ha commentato Cavani - avranno bisogno di supporto affettivo e materiale. Credo che anche loro, come le parti civili che si sono costituite nel processo, debbano chiedere il risarcimento del danno causato dalla perdita di Roberta. La richiesta di risarcimento ad Antonio Logli è prevista dalla sentenza e nel diritto delle cugine di Roberta Ragusa procedere alla richiesta. Ma io ho fatto presente che quest'uomo non ha un grande patrimonio e che esso è a disposizione dei figli. È chiaro che un eventuale risarcimento concesso farà scattare conseguenze negative sui figli di Roberta e Antonio. Ed è chiaro che è bene che anche loro partecipino alla richiesta".

