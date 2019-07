Scuole estive di orientamento UniFi: 4 proposte agostane

Nascono all’Università di Firenze le scuole estive di orientamento. Quattro proposte - da lunedì 26 a giovedì 29 agosto - per misurarsi con le tematiche di studio con seminari, workshop, approfondimento delle motivazioni della scelta, preparazione alle prove di ammissione e a quelle di verifica delle conoscenze in ingresso.

La novità, che per il 2019 riguarda le Scuole di Ateneo di Agraria, Architettura, Ingegneria e Studi umanistici e della formazione, è stata annunciata nell’incontro di orientamento “Io studio a Firenze” svoltosi oggi in Rettorato, in piazza San Marco, con la partecipazione del prorettore vicario Vittoria Perrone Compagni.

“Le Scuole estive di orientamento – spiega Sandra Furlanetto, delegata di Ateneo – si svolgeranno al Campus universitario di Novoli e saranno aperte gratuitamente a studenti maggiorenni che si apprestano a iniziare il percorso universitario. I partecipanti potranno entrare in modo attivo nella realtà universitaria consolidando la propria scelta e la propria preparazione, risolvere gli ultimi dubbi e aumentare il successo formativo. Il programma è molto intenso e interessante e va dalla mattina al pomeriggio: agli studenti, l’Ateneo offrirà anche il vitto e, per i fuorisede, la possibilità di alloggio presso le residenze del Diritto allo Studio Universitario. Nei prossimi giorni tutte le informazioni necessarie saranno pubblicate sul sito dell’Ateneo alla pagina www.unifi.it/orientamento ”.

Questo pomeriggio presso il Rettorato i partecipanti di “Io studio a Firenze” hanno visitato gli stand informativi sulle 10 Scuole dell’Università di Firenze ricevendo chiarimenti sulle modalità di accesso ai corsi e informazioni sui servizi offerti dall’Ateneo. A rispondere alle domande degli interessati, i delegati all’orientamento, i presidenti dei corsi di studio e i tutor.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

