Buongiorno oggi ringrazio David per questo piatto gustoso, facile da preparare e con pochi ingredienti. A David piace molto cucinare, ha trovato questa ricetta su youtube, lui guarda molto i video di ricette così cucina per i suoi bambini e sua moglie Cristina.

Cristina che è la nostra Lady della mattina mi ha confermato che gli spaghetti alle acciughe sono buonissimi, una ricetta da provare e mangiare.

Spaghetti burro e acciughe

Ingredienti per 4 persone

350 Spaghetti o linguine

8/10 Acciughe sotto sale

Una decina di Grissini

100 grammi di burro

Olio extravergine di oliva

Una manciata di foglie di Basilico fresco

Sale q.b

Preparazione

Dissalate le acciughe e sfilettatele, spezzate a mano i grissini. Mettete un poco di olio in una padella e i grissini, fateli tostare e metteteli da parte (serviranno per il condimento finale). Prendete un’altra padella e metteteci il burro con un filo d’olio e aggiungete i filetti di acciughe, fate sciogliere il tutto a fuoco medio. Nel frattempo cuocete i vostri spaghetti in abbondante acqua ma poco salata, e quando la pasta inizia a piegarsi aggiungetela subito in padella per terminare la cottura con il sugo e aiutatela a cuocere aggiungendo l’acqua di cottura, saltate e mantecate alla fine. Aggiungete le foglie di basilico, spezzettate a mano e una volta che avete messo nei piatti la pasta, condite con i grissini tostati precedentemente.

Buon appetito

David

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.