Nuovo stadio Firenze, Nardella: "Può essere l'estate decisiva"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha dichiarato in merito al nuovo stadio a Firenze:"Sono convinto che questa estate sarà decisiva per una soluzione definitiva che con la nuova proprietà realizzeremo".

Il sindaco ha fatto un "grande 'in bocca al lupo' alla squadra che ora è a Moena, che è attesa da una bellissima tournée americana e contribuirà a portare il nome di Firenze e della Fiorentina nel mondo". Sulla nuova proprietà Nardella ha sottolineato: "è per la prima volta nel calcio italiano, credo che meriti di avere il tempo per fare le scelte giuste anche se siamo a ridosso dell'inizio del nuovo campionato".

