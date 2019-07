Solidarietà a Staffoli, da Tutti per Feno più di 3mila euro a Dynamo Camp

Lo scorso 30 giugno a Staffoli (Santa Croce sull'Arno) si è tenuto il music festival in memoria di Francesco Bocciardi, oggi arriva una buona notizia. L'evento, nato per raccogliere fondi e con fini nobili, ha raccolto ben 3.300 euro da destinare a Dynamo Camp. Il risultato finale è positivo e rispecchia appieno la volontà di fare solidarietà di Tutti per Feno, l'associazione nata proprio per onorare il ricordo di Bocciardi.

"È un risultato davvero importante che ci lascia molto soddisfatti per il lavoro fatto, ma che ci spingerà a fare sempre meglio nelle prossime occasioni. Il fine è sempre stato quello di aiutare chi ha bisogno e allo stesso tempo passare una bella giornata per ricordare Francesco, e grazie alla vostra generosità ci stiamo riuscendo. Perciò ancora grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato" si legge sulla pagina ufficiale dell'evento.

Gianmarco Lotti

