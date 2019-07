UniPi, Schabnam Ghambari e Natalie Schupfer le prime due lauree in IPH

Lunedì 8 luglio si sono laureate in Discipline dello spettacolo e comunicazione Schabnam Ghambari, iraniana, e Natalie Schupfer, austriaca, le prime due studentesse dell’IPH, l'International programme in Humanities dell'Università di Pisa.

Si tratta del programma in inglese attivato presso il dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere che permette a studenti stranieri di frequentare una delle quattro triennali attivate presso il dipartimento, cioè Storia, Filosofia,Discipline dello spettacolo e comunicazione e Scienze dei beni culturali (dal 2019-20 anche la laurea in Lingue e Letterature straniere, presso il dipartimento di Filologia, Letterature e Linguistica) frequentando un primo anno in inglese e i successivi due anni in italiano.

Schabnam Ghambari e Natalie Schupfer hanno discusso la tesi di laurea con la professoressa Veronica Neri in “Etica della comunicazione pubblicitaria” riportando rispettivamente la votazione di 101 e 110 e lode.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

