Universiadi, doppio argento Tnt per Linda Caponi

Due argenti alle trentesime Universiadi di Napoli per la nuotatrice fucecchiese Linda Caponi. Nella piscina 'Felice Scandone' la ventenne portacolori di T.N.T. Empoli e Centro sportivo Carabinieri li ha ottenuti nei 400 stile e con la staffetta 4x200 stile femminile, arrivando 4a nella finale dei 200 stile. L'allieva del dt Giovanni Pistelli ha dunque ribadito il ruolo preminente fra le specialiste italiane dello stile libero anche in questa rassegna. L'atleta, nata il 22 dicembre 1998, ha colto la piazza d'onore nel quartetto formato con Paola Biagioli, Antonia Scarabelli e Sara Ongaro, stabilendo il record personale sui 200 stile in prima frazione col tempo di 1'58”97, mentre il titolo è andato agli Stati Uniti. Nell'ultimo giorno del programma natatorio, poi, la Caponi ha di nuovo guadagnato il 2° posto, preceduto di qualche ora dalla buona prestazione sui 200 stile dove il crono di 1'59”24 non le ha però consentito di salire sul podio. Invece, nei 400 stile, l'azzurra ha disputato una prova maiuscola, nonostante il dominio assoluto esercitato dalla statunitense Carsen Meitz. Alle spalle della vincitrice, il talento di scuola empolese ha rintuzzato nei cinquanta metri finali il ritorno dell'altra americana Allison Schmitz, chiudendo in 4'10”53 a poco più d'un secondo dalla sua miglior performance stagionale. Dal canto suo, al quarantaseiesimo campionato europeo juniores di Kazan (Russia), pure il sedicenne Mario Nicotra, elemento di spicco della società di viale delle Olimpiadi, ha intascato una medaglia d'argento con la staffetta maschile 4x100 stile, battuta da quella dei padroni di casa russi per appena sei centesimi. Il biancazzurro, nato il 19 novembre 2002, ha sperato di conquistare l''oro' insieme a Stefano Nicetto, Thomas Cecconi e Giovanni Caserta. Nella 4x200 stile Nicotra e soci hanno concluso sesti; quindi, in gare individuali, si è classificato 31° nei 200 stile, 36° sui 100 stile e 39° nei 50 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

