Yves Saint Laurent di Scandicci, prima volta di UilTec nella Rsu

L’8 e 9 luglio scorsi i lavoratori del noto marchio Yves Saint Laurent sono stati chiamati al voto per il rinnovo della RSU, elezioni che hanno portato un grande risultato per la UilTec: per la prima volta infatti il sindacato dei tessili, chimica e energia della UIL entra nella RSU della Yves Saint Laurent con un proprio rappresentante nel sito di Scandicci.

“Un risultato storico che premia il lavoro della UIL e conferma l'impegno e il proficuo lavoro portato avanti da tutta la UILTEC Toscana nel settore Alta Moda - dhichiara Giuseppe Priolini, responsabile del settore alta moda per la UilTec - Ringraziamo i lavoratori per averci dato la loro fiducia, una fiducia he ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Ma ringraziamo anche i nostri delegati che hanno saputo interpretare i bisogni e le necessità dei lavoratori”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci