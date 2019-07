Acrobati Sonics, danze appese nel vuoto dell'Anfiteatro di Legoli

Meraviglia, il successo mondiale degli Acrobati Sonics che ha già incantato milioni di spettatori in tutto il mondo, darà vita ad un susseguirsi di evoluzioni acrobatiche mozzafiato sospese a 20 metri di altezza.

Corpi plastici che disegnano vere e proprie poesie visive nel cielo e un'unione perfetta di movimenti, suoni e colori riempiranno il pubblico di stupore e, appunto, di Meraviglia.

Amori sospesi tra cielo e terra e danze appese nel vuoto trasporteranno lo spettatore in un mondo di fiabe e metamorfosi attraverso gli spazi magici e infiniti della fantasia umana.

Creature e strutture bizzarre fanno capolino sul palco e una carezza si trasforma in una straordinaria storia d’amore che prende il volo fino a 20 metri d’altezza.

10 anni di successi in tutto il mondo e oltre 500 rappresentazioni nei teatri, nei festival e in grandi eventi mediatici in tutto il mondo sono i numeri di Meraviglia, la creazione più famosa dei SONICS. La sua grande sfera rossa ha viaggiato e sorvolato i cieli di molte città del globo: Dubai, Miami, Francoforte, Patrasso, Atene, Beirut, Rio de Janeiro sono alcune delle città dove Meraviglia è andato in scena. Senza dimenticare Kiev, dove un suo estratto è andato in scena in occasione dell’inaugurazione dello Stadio per gli Europei di Calcio 2012 e Firenze, dove lo scorso 12 Giugno ha inaugurato la 92° del Pitti Uomo in una Piazza de’ Pitti gremita.

COMPAGNIA italiana di acrobati e danzatori capitanata da Ileana Prudente e Alessandro Pietrolini, i Sonics coniugano da sempre gesto atletico e poesia, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo. Artisti e performer dalla caratura internazionale, trasformano passione e sogni in spettacoli aereo-acrobatici, dimostrando che un solido gioco di squadra e un duro allenamento possono portare a risultati inimmaginabili.

I SONICS disegnano coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria ideazione appesi ad autogru, americane o al graticcio di un teatro e vantano nel loro curriculum la partecipazione a grandi eventi mediatici e festival di rilievo internazionale in tutto il mondo.

Sonics in Meraviglia vi aspetta Lunedì 15 luglio ore 21,30 a Legoli, Anfiteatro Triangolo Verde Spettacolo creato e diretto da Alessandro Pietrolini, coreografie a cura dei performer della compagnia con la direzione di Alessandro Pietrolini, costumi di Ileana Prudente e Irene Chiarle, produzione Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi sas. Inoltre per chi fosse impossibilitato ad andare a Legoli sarà possibile vedere lo spettacolo in diretta in un maxi schermo montato per l’occasione in Piazza del Popolo a Peccioli!





Fonte: Fondazione Peccioliper

