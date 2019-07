Lavori per la realizzazione di un prefabbricato per la nuova risonanza magnetica

Lunedì 15 luglio, al policlinico Santa Maria alle Scotte, entrano nel vivo i lavori per la realizzazione di un prefabbricato per ospitare la nuova risonanza magnetica. Per questo, per permettere nella giornata di lunedì 15 luglio la circolazione e la sosta di un bilico e di un’autogru nel piazzale del lotto 3, piano 4S, saranno interdette alcune aree di sosta per mezzi di soccorso e portatori di handicap, con limitazioni ai parcheggi che si protrarranno fino alla conclusione dei lavori di montaggio del prefabbricato per circa una settimana. Durante le manovre dei mezzi sarà comunque garantito il transito ai veicoli di soccorso nell'area antistante il lotto 3. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si scusa per gli eventuali disagi.

Fonte: Policlinico Santa Maria alle Scotte

