Strada intitolata a Craxi, il vicesindaco: "Era uno statista. Se qualcuno è contrario alla sua figura lo dica chiaramente"

Il vicesindaco di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi interviene sul suo profilo facebook in merito ad alcune critiche mosse sull'intitolazione il piazzale compreso tra la palestra e le scuole medie di Casalguidi a Bettino Craxi che il vicesindaco definisce uno "statista italiano e segretario del Partito Socialista". Le polemiche sarebbero arrivate in quanto secondo "qualcuno" la piazza sarebbe "già intitolata a Franco Ballerini". Il vicesindaco sostiene che "se così fosse non solo non avremmo mai tolto il nome di Franco a quella piazza ma non avremmo nemmeno potuto farlo" sostenendo che l'area è intitolata a Ballerini, ma al suo interno si può intitolare strade e appunto la piazza in questione. Per il vicesindaco, invece, si tratta non di un fatto tecnico, ma politico: "La verità però è un'altra: questi signori non hanno il coraggio di dire che disturba Bettino Craxi"

La nota del vicesindaco:

La Giunta del Comune di Serravalle ha deciso di intitolare alcune aree del nostro comune a personaggi sia locali che nazionali. Tra questi c'è il partigiano Giovanni Leporatti, eroe della resistenza, c'è Mario Gepponi, maresciallo dei Carabinieri amato da tutta Casalguidi, ci sono i fratelli Puggelli, imprenditori storici di Cantagrillo, c'è Dino Tasselli, giocatore degli anni '30, c'è il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, e c'è Bettino Craxi, statista italiano e segretario del Partito Socialista.

Qualcuno (più o meno sempre i soliti) sta polemizzando sull'area scelta per l'intitolazione a Craxi, il piazzale compreso tra la palestra e le scuole medie di Casalguidi. Secondo questi signori la piazza è già intitolata a Franco Ballerini.

Se così fosse non solo non avremmo mai tolto il nome di Franco a quella piazza ma non avremmo nemmeno potuto farlo.

A Franco Ballerini è intitolata tutta l'area sportiva che comprende la palestra, il campo di calcio, i campi da tennis.

Dentro questa area si possono intitolare le piazze, le vie e gli impianti, tanto è vero che la piazza di ingresso del campo sportivo è intitolata a Salvo D'Acquisto ed anzi c'è anche un monumento al Carabiniere fucilato dai nazisti; il campo sportivo è stato intitolato a Giancarlo Barni nel 2013, senza che nulla sia stato tolto a Ballerini.

Non si sottrae nulla perché un conto è un'area intera e un conto è una piazza o una via.

La verità però è un'altra: questi signori non hanno il coraggio di dire che disturba Bettino Craxi!

Lo dimostra il fatto che non contestano l'intitolazione dei giardini di Piazza Vittorio Veneto a Carlo Alberto Dalla Chiesa. Anche lì ci sarebbe, secondo la loro logica, una sovrapposizione di nomi ma, guarda caso, di quello non si sono accorti.

Allora, invece di perdere tempo, dicano chiaramente che sono contrari a Bettino Craxi e spieghino perché. Lo dico liberamente perché non ho mai votato per Craxi in vita mia e vorrei capire. Nascondersi però dietro scuse banali dimostra invece una piccola dimensione culturale e politica.

Nella vita ci vogliono le palle!!!

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese