Un nuovo Falstaff all'Estate Fiesolana

Una versione della commedia shakespeariana che si incrocia in modo quasi naturale con l'opera lirica “Falstaff” di Giuseppe Verdi, ultima creazione del grande compositore.

Lunedì 15 luglio al Teatro Romano di Fiesole (ore 21,15) la Compagnia Teatro Popolare d'Arte presenta “Falstaff - o L'educazione del Principe”, progetto drammaturgico di Gianfranco Pedullà, a cui è affidata anche la regia, che vede sul palco gli attori Veio Torcigliani, Marco Natalucci, Rosanna Gentili, Gabriele Bonafoni, Gaia Nanni, Roberto Caccavo, Marilena Manfredi, Matteo Zoppi, Fausto Berti, Eleonora La Pegna della Compagnia Teatro Popolare d'Arte.

Il testo, per molte parti, è fondato sul libretto dell'opera verdiana scritto da Arrigo Boito (di fatto una riduzione lirica de “Le allegre comari di Windsor” di Shakespeare): ne è nato uno spettacolo teatrale molto musicale, pieno di ritmo e di coralità. Un grande gioco scenico completamente dedicato al pubblico, al piacere degli spettatori di incontrare il grande personaggio Falstaff e la sua banda di abitanti notturni dell'Osteria della Giarrettiera dove il nostro eroe, di fatto, vive e compie le sue imprese.

A fronte di questa tensione leggera, il testo si nutre di alcuni frammenti di '”Enrico IV” di Shakespeare, dove vediamo Falstaff impegnato a educare il Principe di Galles nel suo mondo dell'Osteria della Giarrettiera per poi essere da lui violentemente ripudiato al momento dell'ascesa al trono d'Inghilterra.

Il grande drammaturgo inglese guardava con ironia e affetto alle debolezze e alle ambizioni, alle improvvise ascese e rapide cadute degli uomini. Per questo la commedia shakespeariana non è mai gratuita, ma sempre piena di umanità capace di narrare con ironia e pietà le vicende umane.

Importante la scelta di un linguaggio sempre al limite del comico, della burla, del grottesco, della maschera attorale e scenica. In questa ricerca di forme teatrali non borghesi è continuo il confronto con il melodramma, in virtù di un grande gioco corale degli attori, ai ritmi di scena, al vivere grottesco di Falstaff, vero campione di umanità. In questa direzione del lavoro ovviamente non casuale la scelta di affidare la maschera di Falstaff ad un interprete come Veio Torcigliani, cantante baritono qui chiamato a misurarsi con la recitazione teatrale.

Per la compagnia diretta da Gianfranco Pedullà un tassello importante nella ricerca di una commedia dell'arte contemporanea.

Nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2019 organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Biglietto posto unico 16 euro. Prevendite Box Office Toscana e online su Ticketone.

Lunedì 15 luglio 2019 – ore 21.15

Teatro Romano – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Compagnia Teatro Popolare d'Arte

FALSTAFF

o L'educazione del Principe

Liberamente ispirato a William Shakespeare, Arrigo Boito e Giuseppe Verdi

Progetto drammaturgico e regia

Gianfranco Pedullà

Con Veio Torcigliani, Marco Natalucci, Rosanna Gentili, Gabriele Bonafoni, Gaia Nanni, Roberto Caccavo, Marilena Manfredi,

Matteo Zoppi, Fausto Berti, Eleonora La Pegna, Musiche Jonathan Faralli



Biglietto posto unico

Intero 16 euro

Info e prenotazioni

Teatro delle Arti - viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa (FI)

tel. 055 8720058 - 331 9002510

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fiesole