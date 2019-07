Arte alla Fornace Pasquinucci, ultimo giorno per la mostra di Anna Napoli

Ultimo giorno per visitare la mostra sabato 13 luglio 2019, dalle 16.00 fino alle ore 19.00.

Si avvia all conclusione, la mostra di dipinti ad olio su tela e su tavole di legno dedicati al Cantico dei Cantici, Soggetti Vari ed alcuni quadri Autobiografici intitolata “Tra Colori e Forme” personale di Anna Napoli allestita in Piazza Dori a Capraia Fiorentina alla Fornace Pasquinucci. Artista siciliana che vive da più di 40 anni in provincia di Firenze.

Scrive Andrea Pignataro che ha visionato le opere in mostra, "Anna Napoli ha presentato, in questa mostra alla Ex Fornace Pasquinucci di Capraia, un'opera densa di richiami e suggestioni. Legata in modo determinante all'ambiente della sua terra d'origine, la Sicilia e all'ambiente mediterraneo, ne riecheggia spesso storie, aspetti, colori".

« TRA COLORI E FORME», Mostra personale di Anna Napoli

GRUPPO CULTURALE FORNACE PASQUINUCCI, Comune di Capraia Fiorentina (Firenze), in Piazza Dori

dal 6 al 13 luglio 2019.

Inaugurazione, sabato 6 luglio ore 18.00

Orari della mostra:

tutti i giorni pomeriggio ore 17.00-19.30 possibile visitare la mostra in orari diversi chiamando il numero 335 393889, INGRESSO LIBERO

Fonte: ufficio stampa

