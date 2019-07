Banca Etruria, gli ex vertici vanno a processo per falso in prospetto

Il gup Ilaria Cornetti ha deciso di rinviare a giudizio Fornasari, Bronchi e Canestri al termine dell'udienza preliminare conclusa stamani. Nell'inchiesta per falso in prospetto nelle vicende dell'ex banca Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il responsabile del risk management David Canestri, che andranno a processo.

Il rinvio a giudizio per i vertici dell'ex Bpel er stato richiesto dal pm Julia Maggiore. Il processo comincerà il 10 dicembre davanti al giudice Giovanni Fruganti.

La causa riguarda la relazione che l'istituto di credito aveva inviato a Consob e che per l'accusa non rappresentava compiutamente le difficoltà che in quel momento stava passando la banca, mettendo a rischio i risparmiatori nella fase di collocazione di obbligazioni subordinate.

Secondo il pm il prospetto che Luca Bronchi, delegato dal cda, redasse nel 2013 per Consob e, dunque, poi, per il mercato dei risparmiatori, in concorso con Fornasari e Canestri, non rappresentava la reale situazione dell'istituto aretino.

