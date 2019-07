Blitz antidroga nei boschi delle Cerbaie, trovate anche armi bianche

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Empoli, supportati da personale della Compagnia Intervento Operativo del Battaglione di Firenze e da un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pisa, hanno svolto un servizio di controllo dell’area boschiva di Fucecchio. Sono stati impiegati 25 militari e 8 mezzi che, dall’alba, hanno rastrellato i boschi e pattugliato le strade delle frazioni per individuare spacciatori di droga e acquirenti, con la supervisione dall’alto dell’elicottero. Sono state trovate in possesso di cocaina due persone che sono state segnalate in via amministrativa e alle quali è stata ritirata la patente, mentre gli spacciatori sono stati messi in fuga dagli uomini in divisa.

In totale 18 persone controllate su 11 mezzi: uno di questi trasportava nel bagagliaio 3 batterie di auto, probabilmente destinate ai pusher per la ricarica dei telefoni cellulari. All’interno del bosco, in prossimità dei luoghi di spaccio, oltre al materiale per il confezionamento dello stupefacente, sono stati trovati anche un machete e una katana. A breve distanza dalle strade, sono stati individuati alcuni giacigli, con tende, coperte e generi alimentari.

La vasta area silvestre di circa 3500 ettari che si estende sulle province di Firenze, Lucca, Pisa e Pistoia e sui territori di numerosi comuni è costantemente tenuta sotto controllo dalle forze di polizia. Tra le principali criticità si annoverano lo spaccio di droga e i bivacchi dei pusher che approfittano della fitta vegetazione per nascondersi, lasciando rifiuti e accendendo fuochi che hanno già causato incendi. Nello scorso marzo sono bruciati 50 ettari, mentre negli ultimi giorni ne sono andati a fuoco altri 15.

Il prefetto Laura Lega si è complimentata stamani con il comandante Giuseppe De Liso per l’importante operazione compiuta dall’Arma dei Carabinieri nel Bosco delle Cerbaie, una zona forestale che interessa anche il comune di Fucecchio. “Un’azione di ampia portata, molto ben orchestrata, ha detto Lega, condotta allo scopo di ripristinare ancora una volta sicurezza e legalità in una porzione del nostro territorio che da tempo teniamo sotto la lente di ingrandimento”.

Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha affrontato spesso le questioni inerenti il Bosco delle Cerbaie, anche nell’ultima riunione del 10 luglio, nel corso della quale è stato deciso di intensificare ulteriormente l’azione di sorveglianza e di contrasto alle attività illecite. Alla seduta hanno partecipato anche il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, sempre molto attento alle problematiche di sicurezza del suo territorio, accompagnato dalla comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese, Annalisa Maritan, e da quattro cittadini proprietari di porzioni forestali interessate dai fenomeni di illegalità. Il Bosco delle Cerbaie sarà anche al centro di un comitato interprovinciale, con i prefetti di Lucca, Pisa e Pistoia e i sindaci dei comuni interessati, che si terrà nelle prossime settimane. Un tavolo analogo si è già svolto nel gennaio del 2016.

