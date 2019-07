Carmignano Plaid Festival, in Rocca con i ristoratori locali

Metti una sera al fresco della Rocca di Carmignano ammirando un panorama mozzafiato e assaporando le prelibatezze preparate dai ristoratori locali. Il tutto accompagnato dalla musica e dall’arte. Questo e molto altro è “Carmignano Plaid Festival in Rocca”, la nuova rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura nell’ambito della Carmignano Estate 2019, organizzata dal Consorzio Santa Trinita. Per un intero fine settimana, infatti, quelli del Consorzio Santa Trinita di Prato sbarcano a Carmignano con la formula dell’aperitivo diffuso da acquistare in piazza e da gustare nel giardino della Rocca, raggiungibile anche con un bus navetta gratuito. Valore aggiunto, il ricco programma che unisce enogastronomia locale (con buon cibo e i vini di Carmignano), teatro, musica, arte e laboratori per bambini. Un’iniziativa dunque rivolta a tutti, dai più grandi ai più piccoli.

L’appuntamento è per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio dalle 19 alle 24 nella splendida cornice dell’antica Rocca di Carmignano. In tutte e tre le serate è in programma dj set (con Ettore Pacini e Enrico Paoli) e pic nic con plaid e lanterne.

Come funziona. Basta acquistare la pic nic box nei locali che hanno aderito all’iniziativa e poi salire in Rocca a gustarlo. L’ingresso alla Rocca è gratuito, sarà possibile arrivarci anche prendendo la navetta gratuita che partirà da piazza Vittorio Emanuele II (orario navetta 19.30 – 23).

Programma. Durante le tre serate in Rocca non mancheranno la musica, il teatro e i laboratori per i più piccoli. Venerdì 19 dalle 20 alle 22 l’associazione culturale Pandora propone il laboratorio per bambini “Disegna facile”. Alle 21.30 spazio a “Varie azioni sul tema”, musica e teatro danza di e con Virginia Gradi e Valeria Caliandro. Sabato 20 luglio dalle 20 alle 22 Yogabimbi a cura di Samanta Roncarati mentre alle 21.30 concerto dei Fantasia Pura Italiana. Domenica 21 luglio dalle 20 alle 22 “English is fan”, mini laboratorio in inglese per bambini a cura dell’associazione Pandora.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

