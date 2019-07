Centro di Pisa presidiato dalle forze dell'ordine, controlli straordinari

Da lunedi prossimo parte un programma di capillari servizi di controllo del territorio, disposti dal Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, allo scopo di contrastare il fenomeno della microcriminalità diffusa in particolari zone del capoluogo.

Interventi mirati, coordinati dal Questore Paolo Rossi, riguarderanno i quartieri del Centro storico, con particolare riferimento all’area di Piazza delle Vettovaglie, e la zona della Stazione centrale. Già nella giornata di domani, invece, sempre la Stazione centrale sarà oggetto di un servizio straordinario antiabusivi, che coinvolgerà l’intera sede ferroviaria.

L’iniziativa fa seguito al focus operato nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 10 luglio u.s., con la partecipazione del Sindaco di Pisa Michele Conti, nel corso del quale si è convenuto di avviare controlli rigorosi e sistematici sul territorio.

Ad entrare in azione saranno unità operative di rinforzo – sia pattuglie automontate che cinofili antidroga – in aggiunta al dispositivo territoriale già dispiegato, con il concorso della Polizia locale, per assicurare maggior copertura alla fascia oraria più tarda.

L’obiettivo è reagire all’illegalità in punti critici e sensibili per la prevenzione.

I rinforzi consentiranno di ampliare i già positivi risultati raggiunti contro lo spaccio di strada dalle Forze dell’ordine (in aumento i reati perseguiti nell’ultimo semestre), che hanno, di recente, già operato l’arresto di alcuni pusher ed il sequestro di considerevoli quantitativi di stupefacenti.

Fonte: Prefettura di Pisa

Tutte le notizie di Pisa