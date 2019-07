Chiede i soldi in banca, al rifiuto rapina un bar: arrestato

Si era finto correntista di lunga data in una filiale di una banca di Monteroni d'Arbia per poter prendere qualche soldo. Dopo essere stato 'rimbalzato' allo sportello, il 46enne senese ha deciso di fare da solo, portando via da un bar 60 euro dell'incasso minacciando la cassiera con un paio di forbici. La sua fuga è durata poco perché i carabinieri di Monteroni, una volta raccolti indizi dai cittadini che avevano assistito, si sono messi sulle tracce del sospettato che è stato poi trovato e arrestato per rapina aggravata dall'uso di arma impropria. Una volta trasferito nel carcere di Santo Spirito a Siena, è al momento a disposizione dell'autorità giudiziaria.

