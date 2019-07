Ciampi (PD) denuncia: "Minacce e intimidazioni dopo le critiche a Ceccardi"

“Mi recherò il prima possibile presso le autorità competenti per denunciare di aver subito atti vandalici e minacce che hanno coinvolto anche i miei familiari. Questi atti spregevoli e vigliacchi, che certamente non mi intimidiscono, sono stati annunciati e preceduti da mail minacciose che ho ricevuto in seguito alle mie critiche civili nei confronti dell'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi. È emerso che lo stesso account mail che ha minacciato me, con il nome molto probabilmente falso di Massimo Maccari, aveva precedente insultato e minacciato la candidata del centrosinistra Cristina Bibolotti che, alle elezioni europee, aveva sfidato la stessa Ceccardi e che è stata anche lei vittima di minacce ed atti vandali da parte di ignoti. Sulla vicenda gravissima di Cristina Bibolotti sono già state fatte interrogazioni parlamentari. Ora è il momento di dire basta. Susanna Ceccardi prenda le distanze da questi suoi follower, denunci la situazione alla polizia postale o continuerà a dare copertura politica a questi delinquenti. Chiedo anche al Ministro dell'Interno di intervenire per impedire che chi manifesti democraticamente il dissenso contro esponenti della Lega sia tutelato e protetto”: è quanto dichiara la deputata PD, Lucia Ciampi.

Fonte: Ufficio stampa

