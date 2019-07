Città dell’Olio della Toscana, Marcello Bonechi confermato presidente

Il Sindaco di Castellina in Chinati Marcello Bonechi resta alla guida delle Città dell’Olio della Toscana. A deciderlo all’unanimità è stata l’assemblea dei rappresentanti delle 48 Città dell’Olio della Toscana, riunitasi giovedì 11 luglio a Villa Parigini nella sede dell’Associazione nazionale a Basciano - Monteriggioni alla presenza del direttore Antonio Balenzano. Marcello Boneci che si riconferma coordinatore regionale avrà una. Uova squadra che vede Mario Agnelli Sindaco di Castiglion Fiorentino nel ruolo di Vice Coordinatore Vicario e Fabio Carrozzino Assessore del Comune di Poggibonsi, Luca Andreini Assessore del Comune di Buti e Laura Maria Berti Consigliere delegato del Comune di Capalbio nel ruolo di Vice Coordinatori.

“Ringrazio i colleghi per la rinnovata fiducia - ha dichiarato Marcello Bonechi - da oggi si riparte, consapevoli che, in questi anni, dal Coordinamento molto è stato fatto ma molto altro c’è da fare per la piena valorizzazione del nostro patrimonio olivicolo. Ci tengo a dare il nostro caloroso benvenuto ai nuovi amministratori delle Città dell’Olio augurando a tutti buon lavoro. Ci attendono sfide molto importanti a partire dalla “Camminata tra gli Olivi” che ci ha sempre visti in prima linea e “Olio in Cattedra” il concorso per le scuole dove la Toscana ha sempre primeggiato. In più, quest’anno la nostra Regione e la città di Siena in particolare, ha l’onore di ospitare i festeggiamenti per il 25esimo anniversario della nascita dell’Associazione nazionale Città dell’Olio di cui siamo orgogliosi di far parte. C’è bisogno di lavorare fianco a fianco, perché questo evento tanto atteso e sentito dalle 325 Città. dell’Olio italiane, sia un’occasione di confronto ma anche di rilancio per tutto il comparto olivicolo”.

Fonte: Associazione nazionale Città dell'Olio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castellina in Chianti