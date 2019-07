Crocifisso restaurato alla chiesa di Fucecchio, inaugurazione con il vescovo

Domani sabato 13 luglio la comunità di Fucecchio vivrà un momento veramente importante per la sua storia. In occasione del 7° anniversario della Consacrazione della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, sarà ricollocato al suo interno l’antico Crocifisso ligneo dopo l’attento restauro che si è reso necessario in quanto lo stato conservativo dell’opera, appartenente alla Chiesa Collegiata, appariva molto precario. Il Cristo presentava le articolazioni stuccate che avevano perduto coesione e stabilità, vi erano alterazioni di colorature disomogenee e ossidate con ridipinture sopra il colore più antico, depositi di sporcizia di tipo ambientale con presenza di fori causati dagli attacchi degli insetti xilofagi, alcune dita delle mani del Cristo sono state perdute, le dita dei piedi imperfette. La Croce, però, non ha presentato importanti problemi conservativi.

Il progetto di restauro, quindi, si è articolato in vari momenti: prima di tutto si è controllata la struttura ripristinando gli ancoraggi del Cristo alla Croce e fatto il trattamento antitarlo. È stata poi ripulita la superficie pittorica e microaspirato lo sporco, eseguito il test di solubilità, stuccate le lacune integrate per mezzo di colori a tempera e a vernice e chiusi i fori di tarlo con resina bi-componente inserita a siringa nelle gallerie sottostanti. Riportato allo stato primitivo, è stato sottoposto ad una verniciatura protettiva.

Il programma studiato appositamente dal Comitato della Chiesa assieme a don Andrea Cristiani, Arciprete di Fucecchio, prevede alle ore 18:00 alla Grotta della Madonna di Lourdes accoglienza del nostro vescovo Andrea Migliavacca da parte della comunità e dei giovani della locale Contrada de Le Botteghe. In Chiesa, poi, i saluti delle Istituzioni con l’assessore alla Cultura del Comune Daniele Cei e l’introduzione da parte dell’Arciprete daranno il via alla presentazione del lavoro da parte della Dott.ssa Sandra Pucci che ha curato personalmente il restauro secondo le tecniche più sofisticate e all’avanguardia coordinate dalla Soprintendenza ai beni Culturali. A seguire la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo e subito dopo presso i giardini de Le Botteghe saluteremo i bambini del Sarawi accolti in questi giorni nella nostra Città.

Una cena fraterna, il cui ricavato servirà a coprire le spese del restauro, concluderà la serata.

Fonte: Parrocchia di Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio