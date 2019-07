Empoli Tennis passa in D2 dopo la vittoria sul Livorno

Prestigioso obiettivo centrato dall'Empoli Tennis School nelle competizioni regionali a squadre. La formazione D3 maschile, allenata dal maestro Manilo Baggiani, ha guadagnato l'accesso alla serie superiore, traguardo di rilievo e meritato premio per ogni componente dello storico Circolo ospitato dal 'PalAramini' nella zona sportiva. Il passaggio in D/2 si è concretizzato grazie alla vittoria casalinga per 3-0 sulla Coop Livorno 'A'. La sfida cruciale è andata in scena sui campi in terra rossa del Tennis Vinci, dove le compagini dell'E.T.S. disputano da qualche stagione le partite interne dei diversi campionati. Il rotondo risultato induce a pensare che l'incontro sia stato a senso unico. Invece, ciascuno dei tre singolari ha richiesto il massimo sforzo dagli artefici dell'impresa, come era del resto prevedibile. Il primo punto è arrivato da Federico Beduini, che dopo aver incamerato il set iniziale al tie break (7/6), nel secondo si è arreso 0/6 all'avversario Nicola Porri. La terza frazione ha comunque registrato la riscossa del giocatore empolese che si è imposto 6/4 al termine di un set forse determinante per l'esito dell'intero confronto. Da parte sua, anche Francesco Cioni ha dovuto soffrire sino all'ultimo scambio per battere Filippo Grillo. Intascato il primo parziale 6/2, non è poi riuscito a chiudere il match perdendo il secondo 6/7. Ma il terzo set è stato conquistato dall'atleta di casa ancora al tie break. Quindi Vittorio Cioni ha colto il punto del successo finale sconfiggendo 6/4 7/6 il livornese Francesco Frangerini e aprendo così i festeggiamenti per la promozione.

Fonte: Empoli Tennis School

Tutte le notizie di Tennis