Festival Gaber, show di Neri Marcorè a Camaiore

Il Festival Gaber, giunto alla sedicesima edizione, quest’anno celebra l’80° anniversario della nascita del cantautore milanese; per quest’occasione la Fondazione, che ha da sempre lo scopo di diffondere e mantenere vive la figura e l’opera di Giorgio Gaber, soprattutto tra le nuove generazioni, ha organizzato un’edizione speciale. Il programma dell’edizione 2019 si snoderà tra quattro comuni della Toscana, ospitando tanti importanti appuntamenti nella città di Camaiore, da venerdì 5 luglioa sabato 3 agosto.

Lunedì 15 luglio sarà Neri Marcorè a salire sul palco di Piazza San Bernardino. Marchigiano di nascita, da 3 anni è ideatore e direttore artistico di Risorgimarche, festival nazionale di grande successo che vuole promuovere la rinascita delle terre colpite dal sisma. Attore, autore, imitatore, cantante, artista di straordinarie risorse diviso tra cinema, teatro e musica, nel corso della sua carriera ha incontrato più volte l’opera di grandi maestri della canzone italiana, tra questi spicca il nome di Giorgio Gaber. Nel 2008 Neri Marcorè fa rivivere Giorgio Gaber con lo spettacolo “Un certo signor G” portandolo in giro per tutta Italia per tre lunghe stagioni; la pièce teatrale è diventata un vero e proprio punto di riferimento per ricordare il cantautore e lo scorso gennaio è stato trasmesso su Rai5, in prima serata, per celebrare i suoi 80 anni. Durante l’incontro Marcorè, intervistato dal presidente della Fondazione Paolo Dal Bon, parlerà dell’importanza che Gaber ricopre nella sua vita, commentando in particolar modo l’esperienza teatrale a lui dedicata.

L’ingresso è libero. In caso di pioggia le serate di Camaiore saranno riprogrammate al Teatro dell’Olivo.

Fonte: Ufficio stampa

